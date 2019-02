Deze woorden van Alberto Contador zal Remco Evenepoel graag horen: “Deze jongen jaagt schrik aan”

Ex-Tourwinnaar Alberto Contador heeft op Eurosport mooie woorden gesproken over Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

“Ik heb in Calpe een koffie gedronken met Evenepoel en we hebben lang gepraat. Hij vertelde me dat hij een grote bewondering voor mij had”, zegt Contador.

De ex-Tourwinnaar sprak ook zelf mooie woorden over Evenepoel: “Let op voor die jongen. Hij heeft niet alleen de benen, hij heeft ook het hoofd. Hij weet heel erg goed wat hij wil. Deze jongen jaagt schrik aan”, zegt Contador op Eurosport over de 19-jarige neoprof van Deceuninck-Quick Step.