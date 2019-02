Jens Dendoncker pronkt met dochter van Lynn Wesenbeek: “Ja, ik ben dolverliefd”

Ze waren donderdagavond al samen te zien op de rode loper van de MIA’s, en nu mag de hele wereld het weten: Jens Dendoncker (28) en Lauren Versnick (24) zijn een koppel.

Jens Dendoncker (28), bekend van het VTM-programma ‘Hoe zal ik het zeggen?’, heeft een relatie met Lauren Versnick (24), de dochter van VTM-icoon Lynn Wesenbeek. Dat bevestigt Dendonker aan onze redactie. De twee verschenen donderdagavond samen op de rode loper van de uitreiking van de MIA’s.

Op de vraag hoe hij het thuis uitgelegd kreeg dat hij op de rode loper stond met Lauren, zei Jens: “We kunnen ons niet langer verstoppen. We dachten: fuck it, we gaan gewoon”. Dat bleek geen grapje, want Jens bevestigt dat hij “dolverliefd” is op Lauren, die achter de schermen werkte van ‘Hoe zal ik het zeggen?’.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX