Hasselt -

Het Hasselts kunstencentrum Z33 opent morgen haar twee laatste tentoonstellingen in de Hasseltse begijnhuisjes. Op de benedenverdieping van begijnhuisje 11 werd het werk van 10 ontwerpers verenigd in de groepstentoonstelling 'Dissidence-Quilting Against'. Op de bovenverdieping exposeert de Brits-Griekse kunstenares Navine Khan-Dossos solo. Met deze twee tentoonstellingen wil Z33 haar hoofdstuk in de Hasseltse begijnhuisjes in schoonheid afsluiten.