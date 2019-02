Daryl Impey is al voor achtste keer Zuid-Afrikaans kampioen tijdrijden

Daryl Impey (Mitchelton-Scott) heeft zich vrijdag voor de achtste keer, de zevende maal op rij, tot Zuid-Afrikaans kampioen in het tijdrijden gekroond.

Na een wedstrijd over 52 km met start en aankomst in Tshwane was Impey met zijn tijd van 57:46 (gem. 54,01 km/u) 1:12 sneller dan Stefan de Bod (Dimension Data). Louis Meintjes (Dimension Data) mocht als derde (op 1:54 van Impey) mee op het podium.

De 34-jarige Impey is onafgebroken nationaal kampioen tegen de klok sinds 2013. Zijn eerste titel pakte hij in 2011. Vorig jaar werd hij voor het eerst ook nationaal kampioen in de wegrit.

Vorige maand schreef Impey voor de tweede keer op rij de Tour Down Under op zijn naam.