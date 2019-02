29 jaar cel voor cafémoord Temse

Temse - Hasan Iceloglu, de 54-jarige Turkse man die in 2016 Muzaffer Akkus doodschoot in Temse, is veroordeeld tot 29 jaar cel voor moord. Dat heeft het Gentse hof van assisen beslist.

De feiten vonden plaatsin de nacht van 9 op 10 april 2016. De lokale politie kreeg kort na middernacht een oproep voor een schietpartij in de Hoogkamerstraat in Temse, aan de Turkse vzw en café Club 101. Het 47-jarige slachtoffer, uitbater van Club 101, werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen.

De beschuldigde baatte in Temse een andere Turkse vzw uit, gekend als café OSI. Hij verklaarde dat hij, hoewel hij gewapend was, naar Club 101 was getrokken om met Akkus te praten. Volgens het onderzoek vuurde hij zes keer, waaronder drie keer terwijl het slachtoffer op de grond lag, en maakte hij hem af met een hoofdschot vanop ongeveer dertig centimeter.

“Hasan Iceloglu had enkel oog voor zijn eigen gevoelens van woede en frustratie”, motiveerden het hof en de jury de strafmaat. “Muzaffer Akkus is niet het eerste dodelijke slachtoffer van de beschuldigde. Ook toen gebruikte hij een pistool en was jaloersheid een motief.”

Iceloglu schoot in 1998 in Sint-Niklaas zijn ex-minnares dood en haar nieuwe partner neer, maar vluchtte naar Turkije. Hij gaf zich daar pas in 2001 aan en werd er veroordeeld tot 27 jaar cel, maar voor het assisenhof getuigde Iceloglu dat hij maar twee jaar in de cel zat en dan gratie kreeg.

De aanleiding voor de schietpartij was het feit dat Club 101 meer klanten zou trekken. Uit het onderzoek bleek dat Akkus enkele maanden eerder Club 101 had gekocht om het pand te verbouwen tot een pitazaak, maar in afwachting hield hij het met succes open als een Turks café.

Het openbaar ministerie had levenslang gevorderd, maar volgens de verdediging waren er verschillende verzachtende omstandigheden. Het hof en de jury hielden rekening met de gezinssituatie van de man en legden 29 jaar cel op. “Blijf in uw gevangeniscel nadenken over uw leven en de toekomst die u nog wil voor uw gezin”, zei assisenvoorzitter Bart Meganck.