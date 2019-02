Hoe vind je nog tijd voor elkaar met kleine kinderen? Mama’s verklappen tips om het toch romantisch te maken

Als ouder van kleine kinderen ontdek je dat strijken écht niet hoeft als je maar netjes kan opplooien, bouw je allerlei constructies om prikkende shampoo uit kleine oogjes te houden en haal je de meest vindingrijke toeren uit om toch maar een stukje groente in je koppige kleuter te krijgen. Je wordt, met andere woorden, uiterst creatief. Ook als het over de liefde gaat. Want elkaar niet met ‘mama’ of ‘papa’ aanspreken volstaat niet. Er moet ook af en toe voor een beetje vlam in de pan gezorgd worden. Alleen: wannéér dan? En: hoé dan? Journaliste Rien de Mey, mama van Matilda (3) en Waldo (10 maanden) vroeg het aan ons panel van mama’s.