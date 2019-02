Dronken bestuurder probeert weg te rijden van controle in Hasselt

Op het Leopoldplein in Hasselt heeft een bestuurder proberen weg te rijden bij een alcoholcontrole. De man kon snel worden onderschept. Hij bleek te veel alcohol te hebben gedronken. Bij de alcoholcontroles op drie locaties in de politiezone LRH - Leopoldplein en Sint-Truidersteenweg in Hasselt en Grendelbaan in Diepenbeek - werden in de nacht van donderdag op vrijdag 9 rijbewijzen ingetrokken. In totaal werden 307 bestuurders gecontroleerd. Zeven bestuurders waren onder invloed van alcohol, één bestuurder was onder invloed van drugs en één bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Eén fietser kreeg in Diepenbeek een onmiddellijke inning voor het niet-correct gebruik van de fietsverlichting. (mm)