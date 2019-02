Grote overstromingen in Australië: zwemmend vee, weggespoelde treinsporen, krokodillen op straat

Queensland, in het noordoosten van Australië, heeft te kampen met zware overstromingen. In sommige regio’s is afgelopen week meer regen gevallen dan normaal in een heel jaar.

Op beelden is te zien hoe een hele kudde koeien zich een weg zoekt door het water en letterlijk moeten naar het droge zwemmen. Een andere video toont hoe een spoorweg helemaal onderloopt en uiteindelijk verdwijnt in het wassende water. Er doken ook al foto’s op van krokodillen die via het water tot in wijken kunnen zwemmen. Er wordt inwoners dan ook aangeraden om niet in overstroomd gebied te zwemmen.