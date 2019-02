In de Stijn Streuvelstraat in Eisden is donderdag even voor 23 uur een inbraak in een huis vastgesteld. De dieven namen geld, juwelen, een televisie en de autosleutels mee. Later reden ze weg met de VW Golf van de bewoners. De feiten zijn tussen 19 uur en 22.45 uur gebeurd. (mm)