Unieke Bugatti’s uit Lanaken vandaag onder de hamer in Parijs

Lanaken -

Drie authentieke Bugatti’s uit de jaren dertig worden vandaag geveild op een oldtimerbeurs in Parijs. De oldtimers werden onlangs in een klein vervallen schuurtje in het Lanakense Neerharen gevonden. Het bestaan van de auto’s werd jarenlang geheim gehouden door de eigenaar. Voor het Franse veilinghuis is het een droom die uitkomt. “Dat je er drie vindt is bijna een mirakel.”