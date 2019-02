Antwerp Giants kennen tegenstander 1/8 finales Champions League

De Antwerp Giants kennen hun tegenstander in de achtste finales van de Champions League basketbal. De Antwerpse mannen treffen bij de laatste zestien het Spaanse UCAM Murcia. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de loting in het Zwitserse Mies. Murcia heeft Belgian Lion Kevin Tumba in haar rangen.

Antwerp speelt op 5 of 6 maart eerst thuis, de terugwedstrijd volgt een week later. De Giants verloren woensdag hun laatste groepsduel in poule C, met 77-76 bij het Griekse AEK Athene, maar verzekerden zich op de voorlaatste speeldag al van de kwalificatie. De Antwerp Giants zijn het eerste Belgische team dat erin slaagt zich te plaatsen voor de play-offs van het kampioenenbal.

Ook landskampioen Oostende leek woensdag op weg naar de achtste finales van de Champions League. De kustploeg gaf op de laatste speelronde in groep D een voorsprong uit handen tegen het Franse Straatsburg, dat uiteindelijk na een verlenging met 94-100 won. Oostende werd verbannen naar de Europe Cup, waar het in de achtste finales het Nederlandse Groningen treft.