Tiany Kiriloff trekt de stekker uit Belmodo.be

“Het model van het online modeplatform Belmodo is achterhaald”, zegt Tiany Kiriloff, oprichtster en uithangbord. Na tien jaar gaat de stekker eruit.

Een artikel over declutteren van 4 februari zal het laatste bericht zijn op Belmodo.be. De lifestylewebsite van influencer Tiany Kiriloff en haar team houdt na tien jaar op met bestaan.

Belmodo specialiseerde zich in native advertising en bracht reportages en videofilmpjes over mode, beauty en lifestyle die door merken betaald worden. In 2014 nam uitgeverij en productiehuis Borgerhoff & Lamberigts een meerderheidsbelang in Belmodo. Het platform, dat in 2008 door modefanaten Tiany Kiriloff, Angelique Foré en Michaël Schockaert werd opgericht, moest zo uitgroeien tot een breed mediabedrijf voor lifestylecontent. Daar komt dus nu een einde aan. De website wordt al zeker opgedoekt. Het is nog niet duidelijk of ook de rest van de activiteiten hetzelfde lot beschoren is.

“Het huidige Belmodo-model is achterhaald”, zegt Tiany Kiriloff, creatief directeur en uithangbord van Belmodo. “Alles is nu gericht op sociale media. Als je tips voor mode, beauty of reizen zoekt, dan vind je die op Pinterest of Instagram. Er waren grote investeringen nodig om ons online platform toekomstbestendig te maken. En dat was geen optie.”

Veel concurrentie

Belmodo voelt ook de druk van de toenemende concurrentie. “De advertentiebudgetten worden over steeds meer platformen en spelers verdeeld. De grote mediagroepen voelen dat en wij, als kleine vis, uiteraard ook. De voorbije drie jaar zijn er heel wat influencers bijgekomen, die ook een deel van de koek krijgen.”

Kiriloff, die met net geen 200.000 volgers op Instagram een van de populairste mode-influencers van ons land is, blijft actief in de modewereld. “Zonder vaste website weliswaar en met een focus op sociale media. Mode blijft hoe dan ook mijn passie.”