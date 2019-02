Amerikaans politica Alexandria Ocasio-Cortez deelt beautyritueel: elke dag in zes stappen naar een stralende huid

Welke zelfbruiner president Donald Trump gebruikt zullen we wellicht nooit weten, maar Alexandria Ocasio-Cortez , het frisse gezicht in het Amerikaanse Congres, doet minder geheimzinnig over haar favoriete beautyproducten en het bijbehorende stappenplan.

Het onlangs verkozen Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez straalt, en dat heeft ze niet alleen te danken aan de keren dat ze wist terug te slaan toen de Republikeinen haar een hak probeerden te zetten. Ze deelde afgelopen week in een Instagram-story hoe ze haar 29-jarige huid verzorgt. Zelfs zonder merknamen te noemen, kon ze daar aardig wat over kwijt, met dank aan het uitgebreide stappenplan waar ze trouw aan zweert. De Democratische politica noemt het een hobby.

Dat stappenplan omvat onder meer een dubbele reiniging (één product om make-up te verwijderen, een ander om daarna de huid grondig te reinigen) en serums met actieve ingrediënten zoals retinol en vitamine C. Beautyproducten met alcohol moet je volgens haar dan weer ten zeerste vermijden. Daarnaast deelt Ocasio-Cortez ook mee dat het verminderen van zuivel in haar dieet een positief effect had op haar huid.

Meestal zijn het modellen, actrices en zangeressen die hun uitgebreide routines in de badkamer en andere beautytips delen, vaak omdat ze als gezicht van een verzorgingsproduct of parfum ook iets te verkopen hebben. Ocasio-Cortez niet, al deelde ze niet zomaar wat ze op haar gezicht smeert en waarom, maar kwam de jonge politica tegemoet aan de vraag van volgers, zo gaf ze zelf mee.

En niet alleen de fans van Ocasio-Cortez zijn nieuwsgierig. Toen een jonge vrouw deze week per toeval naast Timothée Chalamet kwam te zitten tijdens een vlucht, en ze via Twitter met de wereld deelde waarover ze hadden gepraat, bleek ze achteraf van één ding spijt te hebben: dat ze de Call me by your name-acteur niet had gevraagd naar zijn huidverzorgingsroutine.

Wanneer is dat zo belangrijk geworden?

De dagen van overplukte wenkbrauwen en zware make-uplooks liggen al even achter ons en het nieuwe naturel vraagt om een zuivere huid. Huidverzorging wordt daarbij steeds belangrijker, want een mooi egale teint is de basis van alles. Voortrekkers zijn Zuid-Koreaanse en Japanse vrouwen, die al decennia lang zweren bij een uitgekiende routine en het aanbrengen van verschillende (soms wel tientallen) laagjes.

Vroeger had je misschien voldoende aan een reinigingsgel, toner en hydraterende crème voor een fris gezicht, vandaag zweren beautyadepten bij de dubbele reiniging (net zoals Ocasio-Cortez) en smeren ze ook serums, oogcrèmes, lippencontour, voedende olie, concentraten zonnebescherming, enzovoort. Elk probleem vraagt om zijn eigen product, en door verschillende crèmes te gebruiken, weliswaar in kleine dosissen, combineer je de beste ingrediënten, luidt de redenering.

Verspilling van tijd en geld?

Maar meer nog dan het resultaat, telt het ontspanningsmoment dat bij zo’n routine komt kijken, vinden velen. Een vast stappenplan volgen geeft een houvast aan het begin en eind van je dag. Je gezicht wassen doe je niet langer puur uit noodzaak, maar is ook een weerkerend moment van me-time, zorgen voor jezelf, een moment van reflectie. Even pauzeren van de dagelijkse drukte kan op lange termijn zelfs een positieve invloed hebben op je mentale gezondheid.

"Het moment dat je met je huidverzorging bezig bent, ben je meestal alleen in de badkamer, of ergens anders waar niemand is, enkel jij en de spiegel. Het heeft iets meditatiefs om daar gewoon te zitten en tien minuten voor jezelf te nemen", vertelde de Amerikaanse dermatologe Rena Jogi vorig jaar aan Huffington Post.

Al klinken er evengoed waarschuwende geluiden dat de uitgebreide stappenplannen in de eerste plaats een marketingstunt zijn, en dus verspilling van tijd en geld. Het legt de beautyindustrie dan ook geen windeieren dat er tientallen producten in het badkamerkastje staan én dat consumenten bereid zijn steeds meer geld te spenderen aan het product dat belooft hen een perfecte huid te geven.