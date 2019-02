In het Evenaar-programma En Route bezoeken Ben Roelants en Bruno De Lathauwer dit weekend het Moholoholo Rehab Centre. Het is een centrum waar gekwetste dieren naartoe worden gebracht. Soms kunnen deze niet langer in het wild leven, waardoor iedereen ze vandaag van dichtbij kunnen bekijken.

Bekijk de En Route Special over Zuid Afrika op zaterdag om 21u10 bij Evenaar!

