Wietplantage gevonden op zolder van Loons koppel

Op de zolder van een huis in het centrum van Borgloon heeft de recherche van de lokale politie Borgloon Politiezone kanton Borgloon woensdag een wietplantage ontdekt. In de twee kweekruimtes stonden ruim 300 bijna oogstrijpe wietplanten. De stroom werd in de kelder illegaal afgetapt van de binnenkomende stroomkabel. De planten, gebruikte materialen en elektrische installatie werden opgeruimd met de hulp van de technische dienst van de stad Borgloon en vernietigd. De bewoners - een 54-jarige vrouw en een 45-jarige man - werden voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Na verhoor mochten ze beschikken. Ze zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Het onderzoek zal verdergezet worden en zal moeten uitwijzen of er nog eerdere oogsten geweest zijn. (mm)