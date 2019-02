Parket vordert 10 jaar cel voor steekpartij in Banneuxwijk: “Het scheelde maar twee millimeter of deze man was er niet meer geweest”

Hasselt -

Het openbaar ministerie heeft vrijdag 10 jaar cel gevorderd tegen de 22-jarige Beringenaar L. F. voor een steekpartij in de Hasseltse Banneuxwijk. Ter hoogte van de Corda Campus in de Kleine Schrijnbroekstraat raakte daarbij op 10 december 2016 een 23-jarige Iraanse vluchteling zwaar gewond. Hij liep drie messteken in de hals en in de buik op. “Het scheelde maar twee millimeter of de man was geraakt aan de halsslagader en hij was er niet meer geweest”, klonk het.