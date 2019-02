VIDEO. Zo ziet een autokerkhof in Dubai eruit

In Dubai is alles anders, tot de autokerkhoven toe. Bij ons tref je daar doorgaans oude verongelukte of versleten auto’s aan, maar in Dubai staan die vol recente bolides, zo blijkt uit dit filmpje.

Op deze autosloperij staan bijna 3.500 voertuigen, waaronder heel wat supercars en luxewagens. Daaruit blijkt in welke mate een auto in die regionen wordt gezien als een statussymbool dat je weggooit wanneer de mode verandert. Auto’s zijn er een wegwerpproduct, ongeacht hun nieuwwaarde.

Een beetje van alles

In Dubai koopt men liever een nieuwe auto dan er een te laten herstellen. Zo vind je in de gangen van deze sloperij volbloed sportwagens zoals een Ferrari 458 Italia, een Ferrari 812 Superfast of een Audi R8. Toppunt van het spektakel is een Rolls-Royce Ghost.

Positief is gelukkig dat veel van deze wrakken snel worden opgekocht door handelaars die ze gebruiken als organenbank, of die ze in sommige landen nog verkocht krijgen. Ook particulieren durven hier wel eens te komen snuisteren