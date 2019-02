Prins Harry en Meghan Markle hand in hand op de rode loper

De Britse prins Harry en Meghan Markle bezochten donderdagavond Draper’s Hall in London, waar de Endeavour Fund Awards plaatsvonden. De aanstaande ouders kwamen hand in hand aan op het evenement.

Het was even geleden dat we prins Harry en Meghan Markle hand in hand zagen wandelen, maar donderdag deden ze het nog een keertje op de rode loper van de Endeavour Fund Awards in de Britse hoofdstad. Dit evenement wordt georganiseerd voor veteranen die nieuwe uitdagingen hebben aangewend om hun herstel te bevorderen. Het paar mocht zelf twee van de drie prijzen uitreiken en prins Harry gaf ook een speech.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Meghan Markle droeg voor de gelegenheid een witte blouse in een rok met hoge taille van haar goede vriendin Clare Waight Keller, creatief directeur bij modehuis Givenchy. Ze combineerde de outfit met een clutch van het luxemerk en zwarte pumps van Aquazzura. Haar lokken waren deze keer niet opgestoken in een nonchalante dot, maar wel in een strakke, glanzende variant ervan om haar glamoureuze look compleet te maken.

Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, arrive @endeavourfund awards. Meghan is in @Givenchy pic.twitter.com/GKORUUW22M — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) February 7, 2019