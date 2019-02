Hema brengt vegan beautylijn uit

De Nederlandse keten Hema lanceert met B.A.E. een volledig vegan schoonheidsgamma. De collectie bestaat uit 138 diervriendelijke producten en belooft om het beste uit je huid te halen.

De producten worden in zes categorieën ingedeeld: er zijn middeltjes om het gezicht te verzorgen, de ogen, de wenkbrauwen, de lippen. Er zijn ook accessoires beschikbaar, denk aan een oogschaduwkwast - en een eau de toilette in vijf verschillende parfumvarianten.

Foto: Hema

De naam B.A.E. staat voluit voor before anything else… Want volgens de keten is je gezicht verzorgen ook echt het allereerste wat je opdoet voordat je de deur uitgaat. Prijzen in de collectie, die tot stand kwam met het oog op een duurzame toekomst, schommelen tussen de vier en vijftien euro.