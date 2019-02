Team Sky wijst bod van oude bekende af

Team Sky is op zoek naar nieuwe investeerders, want Sky stopt na 2020 met sponsoren. Een van de eerste geïnteresseerden om de ploeg over te nemen was niemand minder dan de Rus Oleg Tinkov. David Brailsford, de manager van Team Sky, heeft de Rus vriendelijk bedankt, maar weigerde. Dat heeft de Spaanse krant AS vernomen.

Tinkov is bekend als hoofdsponsor van de ploeg Thinkoff (-Saxo), de ploeg waar onder andere Alberto Contador en Sagan voor reden. De ploeg Thinkoff verdween eind 2016 van het wielertoneel, maar Tinkov heeft nu dus zijn interesse getoond in Team Sky. De Rus wilde per jaar 20 miljoen investeren maar had daarvoor enkele voorwaarden. Zo wilde hij bijvoorbeeld de eindverantwoordelijkheid over de structuur van de ploeg. David Brailsford, de manager van Sky, heeft de excentrieke Rus vriendelijk bedankt en zoekt verder naar nieuwe investeerders.

Wat met de Chinezen?

Meer waarschijnlijk is dat het geld van de redding uit China zal komen, meldt AS. Eerder werd duidelijk dat China het vizier op de wielerwereld richt. Shane Sutton, een ex-coach van Team Sky, zou zich bezighouden met het Chinees project ‘Global Cycling Project’ waar de Brit Tim Kay CEO van is. Kay zei eerder in Cycling News al dat het project zou kunnen bestaan binnen de bestaande structuur van Team Sky, maar concrete afspraken zijn er nog niet.

