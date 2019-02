Eerste verdachte van kluizenkraak vrijgelaten: “Proces wordt in de media gevoerd”

Koba M., de Antwerpenaar van Georgische origine die maandag werd opgepakt in de zaak rond de kluizenkraak, moet worden vrijgelaten zonder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen vrijdag beslist. “De rechten van de verdediging zijn geschonden omdat proces gevoerd wordt in de media”, zegt advocaat Sahil Malik. Het parket kan wel in beroep gaan tegen deze beslissing.