Voorbereidingen voor aanleg van derde rijstrook op E314 starten maandag

Vanaf maandag (11 februari) is tussen 20 uur en 6 uur ’s ochtends de linkerrijstrook op de E314 richting Nederland in Heusden-Zolder plaatselijk afgesloten voor het verkeer. De struiken en planten in de middenberm worden weggehaald zodat in het voorjaar een derde rijstrook kan worden aangelegd. De verkennende boringen en peilingen gebeuren dan ook. De werken gaan enkele nachten duren. De wegenwerken zelf - ze beginnen eerst in de richting van Leuven - zullen vermoedelijk begin maart kunnen starten, en nemen ongeveer twee maanden duren. Het verkeer zal dan tijdelijk over twee versmalde rijstroken in beide richtingen moeten rijden. (mm)