In de bebouwde kom van Mopertingen is donderdag een auto geflitst die aan een snelheid van 107 km/uur de camera passeerde. In de Maastrichterstraat is een maximumsnelheid van 50 km/uur toegelaten. Van de 445 voertuigen die de camera passeerden reden er 177 (40%) sneller dan toegelaten. Alle overtreders krijgen een boete in de bus. (mm)