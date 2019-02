Grote namen opvallend afwezig op de modeweek van New York

Geen Rihanna, geen Victoria Beckham, geen Calvin Klein. Het is zoeken naar grote namen op de kalender van de modeweek in New York. Wie moeten we dit seizoen missen?

De halfjaarlijkse modeweken worden traditioneel afgetrapt in New York, om daarna verder te reizen via Londen, Milaan en Parijs. De belangrijkste modehuizen pakken uit met grootse shows, kleine labels proberen een graantje mee te pikken van de verhoogde aanwezigheid van pers, stilisten en inkopers. Maar velen zullen hun uitputtingsslag om zo veel mogelijk shows en showrooms te bezoeken, echter pas starten in Londen, omdat de kalender in New York grote namen mist. Een overzicht van de afwezigen.

Geen Calvin Klein

Het Amerikaanse modelabel zette eind vorig jaar de samenwerking met de Belgische ontwerper Raf Simons vroegtijdig stop, ook al werden zijn collecties voor Calvin Klein bejubeld én bekroond. Meteen werd aangekondigd dat Calvin Klein de modeweek in New York dit seizoen overslaat, in afwachting van de aanduiding van een nieuw creatief directeur.

Geen Victoria Beckham

De Britse ontwerpster koos bij de lancering van haar modelabel honderd procent voor New York (de familie Beckham woonde toen nog in de Verenigde Staten, David voetbalde bij LA Galaxy). Voor de tiende verjaardag van haar label besloot Victoria vorig seizoen tot een eenmalige terugkeer naar thuisstad Londen, en dat is haar zo goed bevallen dat ze ook dit seizoen present tekent op de Londense modeweek.

Geen Alexander Wang

Alexander Wang ademt New York en zal waarschijnlijk niet snel zijn tenten opzetten in Parijs of Londen. En toch ontbreekt hij op de kalender. De ontwerper maakte vorig jaar immers bekend dat hij nieuwe collecties voortaan zou voorstellen in juni en december, zodat klanten minder lang moeten wachten voor de ontwerpen terug te vinden zijn in de winkelrekken.

Foto: REUTERS

Geen Rihanna

Rihanna stelde vorig seizoen haar lingerielijn Savage x Fenty voor in New York, en daar werd heel wat over geschreven. Eerst over de vermeende ruzie met Marc Jacobs, wiens show aardig uitliep waardoor fans van de zangeres een boycot vermoeden omdat de show van Rihanna, en niet Jacobs zoals steeds de modeweek zou afsluiten. Verder creëerden ook de gekozen modellen wel wat buzz, met de hoogzwangere Slick Woods op kop, die in een niemendalletje op de catwalk verscheen en enkele uren na de show beviel.

Geen Tommy Hilfiger

Nog Amerikaanser dan Alexander Wang, maar evengoed niet op het appel in New York. Tommy Hilfiger deed de voorbije seizoen verschillende steden aan - waaronder Londen, Milaan, Shanghai en Los Angeles - en zal de volgende collectie voorstellen in Parijs. De collectie, in samenwerking zal meteen na de show beschikbaar zijn voor klanten.

Geen Rodarte

Rodarte, het modelabel van Kate en Laure Mulleavy maakte pas vorig seizoen weer zijn opwachting op de kalender van de New Yorkse modeweek, maar dit jaar blijven de zusjes dicht bij huis en zullen ze een dag voor de festiviteiten in New York starten, een catwalkshow organiseren aan de andere kant van het land, meer bepaald in Pasadena. Wie de trip maakt, zal niet alleen getrakteerd worden op een nieuwe collectie kleding, maar mag meteen ook de eerste Rodarte-wijn proeven.

Wie wel nog?

Marc Jacobs kan op beide oren slapen is opnieuw de laatste grote naam op de agenda. Andere grote namen zijn Michael Kors, Tom Ford, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Jeremy Scott, Proenza Schouler, Helmut Lang en The Row, het modelabel van Mary-Kate en Ashley Olsen. Ook het Hongaarse modelabel Nanushka tekent opnieuw present, net zoals het Parijse Zadig & Voltaire en Sies Marjan, het modelabel van de Nederland Sander Lak, een poulain van Dries Van Noten.

Wordt Los Angeles het nieuwe New York?

Volgens modesite The Business of Fashion trekken steeds meer ontwerpers tegenwoordig naar het zonnige Los Angeles. De Amerikaanse designer Tom Ford heeft er de fundamenten gelegd om zijn merk er te lanceren, net als Hedi Slimane van Celine. Ook schoenenontwerpster Tamara Mellon is er gevestigd. Jeremy Scott heeft er dan weer zijn resort-collectie voor 2019 voorgesteld. “Het zijn niet alleen luxemerken - er is een creatieve klasse van cool kids die dingen anders doen en floreren”, zegt de in Los Angeles gevestigde mode-adviseur Katherine Ross, die vaak jonge ontwerpers in de stad adviseert en begeleidt. “De mensen vinden het hier leuk.”