LeBron James mag in All Star Game samenspelen met ex-ploegmaat Kyrie Irving

LeBron James ziet zijn wens uitkomen. In het All Star Game van de NBA, op 17 februari in Charlotte (North Carolina), zal hij nog eens kunnen opdraven naast zijn gewezen teamgenoot Kyrie Irving.

James en de Griek Giannis Antetokounmpo kregen van het publiek het meeste stemmen en mochten donderdagavond voor de camera’s van TNT hun ploeg (acht titularissen en veertien invallers) samenstellen.

“King James” koos als eerste voor Kevin Durant van kampioen Golden State. Daarna selecteerde hij Irving, met wie hij in 2016 bij Cleveland de titel pakte. Irving koos in 2017, gefrustreerd omdat hij in de schaduw van James bleef, voor Boston. Pas recent verzoenden de twee vedetten zich met elkaar.

Ook Dwyane Wade, nog een oud-teamgenoot van James, zal deel uitmaken van de ploeg. Hij kreeg per uitzondering een uitnodiging van de NBA om het nakende einde van zijn carrière te vieren.

Naast Durant en Irving bestaat de basisvijf van “team LeBron” uit Kawhi Leonard (Toronto) en James Harden (Houston).

Antetokounmpo vormt een vijftal met Stephen Curry (Golden State), Joël Embiid (Philadelphia), Paul George (OKC) en Kemba Walker (Charlotte).

Sinds 2018 is het All Star Game niet langer een duel tussen teams uit de Eastern en Western Conference. Twee kapiteins mogen kiezen uit een lijst die wordt samengesteld door publiek, spelers, trainers en pers.

“Team LeBron”

Basis: LeBron James (LA Lakers), Kevin Durant (Golden State), Kyrie Irving (Boston), Kawhi Leonard (Toronto), James Harden (Houston)

Invallers: Anthony Davis (New Orleans), Klay Thompson (Golden State), Damian Lillard (Portland), Russell Westbrook (OKC), LaMarcus Aldridge (San Antonio), Karl-Anthony Towns (Minnesota), Bradley Beal (Washington), Dwyane Wade (Miami)

Coach: Michael Malone (Denver)

“Team Giannis”

Basis: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Joël Embiid (Philadelphia), Paul George (OKC), Kemba Walker (Charlotte)

Invallers: Khris Middleton (Milwaukee), Nikola Jokic (Denver), Ben Simmons (Philadelphia), Blake Griffin (Detroit), DAngelo Russell (Brooklyn), Nikola Vucevic (Orlando), Kyle Lowry (Toronto), Dirk Nowitzki (Dallas)

Coach: Mike Budenholzer (Milwaukee)