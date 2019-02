Een 74-jarige man uit Houthalen-Helchteren is donderdagavond aan de benen gewond geraakt bij een ongeval op de Guido Gezellelaan in Heusden. De man was rond 17.30 uur een paraplu in de koffer van zijn auto aan het leggen toen iemand achterop zijn auto botste. Het slachtoffer zat klem tussen de twee bumpers. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.(mm)