Bpost heeft hun werknemers verboden openlijk kritiek te uiten op hun werkgever. Een nogal radicale maatregel, die niet alleen ongrondwettelijk blijkt, het kan ook grote gevolgen hebben voor de postbodes zelf. Want hoe gaat het dan in zijn werk als je bijvoorbeeld kandidaat bent in Blokken, maar je mag niet meer over je werk praten? De Ideale Wereld nam de proef op de som en wat dacht je: het gaat helemaal verkeerd.