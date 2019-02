Zeven Roemeense dorpsgenoten krijgen 293 maanden cel voor 127 inbraken in Limburg

Hasselt -

Zeven Roemenen tussen 26 en 39 jaar zijn vrijdag in de Hasseltse rechtbank veroordeeld voor liefst 127 inbraken en pogingen. In wisselende samenstelling sloegen de mannen, allen uit het ontiegelijke dorpje Carcialu, hun slag tussen 28 juni 2017 en 28 juni 2018 in Limburg en omstreken. Ze hadden het vooral gemunt op bedrijven. De bende kreeg effectieve celstraffen van 1 jaar tot 55 maanden.