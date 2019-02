Anouk is Chief Happiness Officer: "Mijn job is simpel, mijn collega's gelukkig maken"

Het team van To The Point Events wordt gelukkig van de kleine dingen des levens. Foto: HBvL

Chief Happiness Officer prijkt er op het naamkaartje van Anouck Ponsard. Haar job bij het Limburgse evenementenkantoor To The Point Events is heel simpel: de collega’s gelukkig maken. En omdat ze het positieve effect op de motivatie van het team iedere dag merkt, wil ze haar tips ook graag delen met andere bedrijven. Nu 2019 is uitgeroepen tot Jaar van de Happiness doet ze een warme oproep om de werkvreugde in alle Limburgse ondernemingen een flinke boost te geven.

Ze moet één van de allereerste Chief Happiness Officers van ons land zijn geweest, toen Anouck Ponsard in 2016 bij To The Point Events werd gepromoveerd van manusje-van-alles tot haar nieuwe functie. Uiteraard is het gelukkig maken van haar collega’s geen voltijdse job, maar wel een structureel en erg belangrijk onderdeel van haar takenpakket. Doorheen de jaren heeft ze een eigen visie ontwikkeld op de invulling van deze opdracht.

“Wat je tegenwoordig merkt, en zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is dat bedrijven veel investeren in allerlei materiële dingen om hun werknemers gelukkig te maken. Een ping-pongtafel, een mooi kerstgeschenk, loonsverhoging, enzovoort. Dat is allemaal prima, maar volgens mij is er meer nodig om mensen langdurig te enthousiasmeren. Mijn ervaring leert dat het vooral de kleine, spontane en gemeende dingen zijn die een groot effect hebben. Er moet niet lang over nagedacht worden. Gewoon heel oprecht en natuurlijk een complimentje geven, een bedankje rondsturen, spontaan iets voor de andere doen. Back to the basics, zeg maar. In ons team werkt dat heel motiverend.”

Beloning

To The Point Events wil de positieve ervaringen delen met andere bedrijven. “We merken heel wat klanten en leveranciers zoekende zijn naar manieren om hun personeel te motiveren en aan zich te binden”, vertelt CEO Bart Koninckx.

“Een fijne sfeer creëren is daar cruciaal in. Vandaar dat we iets in gang willen zetten en anderen willen inspireren om meer happiness op de werkvloer te introduceren. We vertellen graag over de manier waarop wij het aanpakken en dagen anderen uit om hun beste tips met ons te delen. We loven via onze Facebookpagina zelfs een beloning uit aan bedrijven die toffe dingen doen om hun collega’s gelukkig te maken!

