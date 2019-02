Nieuwste trailer van vliegend olifantje ‘Dumbo’ doet alle harten smelten

De live-action versie van ‘Dumbo’ verschijnt pas op 27 maart in Belgische zalen, maar de nieuwste trailer van het schattige olifantje doet nu al alle harten smelten. De nieuwe beelden geven onmiddellijk ook meer inzicht in de personages die naast ‘Dumbo’ in de film zullen schitteren en in het verhaal dat in de film wordt verteld. Onder meer Danny DeVito, die in de rol van circusdirecteur kruipt, en Colin Farrell zijn van de partij om te stunten met de olifant, die kan vliegen door zijn buitenmaatse oren.