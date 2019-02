Sponsor Haas F1 team reageert op "belachelijke geruchten"

Haas stelde met Rich Energy een nieuwe hoofdsponsor voor maar de sterke man achter het bedrijf, William Storey, is ver van onbesproken. Zelf doet hij de geruchten af als nonsens.

“Aan Rich Energy twijfelen is hetzelfde als ontkennen dat er iemand op de maan geweest is,” zo liet William Storey optekenen bij de voorstelling van de nieuwe livery van het Haas-team. De nieuwe bolide zal vanaf 2019 gehuld gaan in het zwart en goud van haar nieuwe hoofdsponsor Rich Energy.

Storey probeert al een tijdje een voet tussen de deur te krijgen in de Formule 1 en na mislukte pogingen bij Force India is hij er eindelijk in geslaagd om zich aan Haas te verbinden. Critici trekken de geloofwaardigheid van Rich Energy in vraag, vooral omdat het merk nauwelijks tegenwoordig is op de markt.

William Storey van Rich Energy beweert dat “zijn tegenstanders duidelijk niet op dezelfde planeet wonen dan jij en ik.”

“Ik denk dat veel mensen denken dat twee plus twee vijf is,” aldus Storey tegenover ‘Motorsport.’ “Ik heb ook al die nonsens gehoord. Hoe dan ook, het is belachelijk en ik trek het me niet aan.”

“Uiteindelijk hebben we juist negentig miljoen blikjes geproduceerd. Wat mij betreft kan iemand die zegt dat dat niet bestaat net zo goed zeggen dat er nooit iemand op de maan geweest is of dat Elvis nog leeft. Dat is allemaal verbeelding.”

De excentrieke Storey vertelt dat hij Rich Energy via de Formule 1verder op de kaart wil zetten. Dat is een logische verklaring voor een product dat bijna nergens te zien is maar dat vooral te danken heeft aan zijn exclusieve karakter, aldus Storey zelf.

“Geen woorden maar daden,” gaat Storey verder. “Als het op het einde van de dag weer eb wordt, wordt vanzelf wel duidelijk wie er naakt aan het zwemmen was, niet waar?”

“Uiteindelijk was ik vanaf dag 1 al heel consistent, alles wat ik gezegd heb is ook uitgekomen. Het is interessant om te zien dat onze zogenaamde tegenstanders ons helemaal niet kennen.”

“Het is allemaal giswerk dat nergens op gebaseerd is. Iedereen die ons echt zou kennen en echt wist waar we mee bezig waren en wist wel waarvoor we staan. Onze tegenstanders waren helemaal niet in het bezit van de feiten.”

“Ik denk dat we een beter product hebben en een beter merk zijn dan Red Bull. Ik vind het dan ook fantastisch dat we het op en naast de baan tegen elkaar kunnen opnemen.”

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: