Koning Filip woest over brief die Laurent naar premier Michel stuurde

Volgens het Franse blad Paris Match is koning Filip niet te spreken over de laatste demarche van zijn broer Laurent. Die schreef een vlammende brief naar premier Michel om 50 miljoen euro terug te krijgen van Libië.

Prins Laurent heeft vorige week een vlammende brief geschreven naar premier Charles Michel. Daarin eist hij dat de regering tussenkomt om een schadevergoeding op te eisen van de Libische staat. In 2014 besliste het Brusselse hof van beroep dat Libië zowat 38,5 miljoen euro schadevergoeding en intresten moet betalen aan de vzw van Laurent omdat het eenzijdig een contract voor herbebossing met de vzw opzegde. Premier Michel heeft de prins intussen teruggefloten.

Het royalty-blad Paris Match zet de ruzie tussen koning Filip en zijn broer Laurent zelfs op de voorpagina. Het blad weet van intimi dat de koning het gedrag van Laurent niet kan aanvaarden. “Men stelt de eerste minister niet in gebreke als men de broer van de koning is. Ik heb mijn broer altijd verdedigd. Begrijpt Laurent niet dat hij de tegenstanders van de monarchie in de kaart speelt?”, zo zou koning Filip gezegd hebben.