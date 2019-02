De Fietsschool voor volwassenen in Genk is een succes. Wie zich nog wil inschrijven, moet al tot oktober wachten. De eerstvolgende sessie van vijf weken is helemaal volzet. “Eindelijk kan ik met mijn gezin mee fietsen in het Thor Park”, zegt Daouda Es Saadiya (31). Ze is een van de velen die dankzij de cursus een extra stuk bewegingsvrijheid hebben gekregen.