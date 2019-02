In Top Divisie 2A krijgt Hasselt BT vanavond (21.00u) Aarschot over de vloer. En het is stilaan van moeten voor de thuisploeg. De bezoekers staan voorlaatste, een degradatieplaats. Hasselt telt slechts één winstmatch meer dan hun tegenstander en verloor in de heenronde in de Demervallei met 94-89.