“Deze zomer ook naar EK zeilen”

Lopen of zeilen? Burgerlijk ingenieur- of fysica-studies na het middelbaar? Simon Ferson weet het nog niet. Het is te zeggen: hij weet het wel. “Ik wil zoveel mogelijk keuzes, zo lang mogelijk uitstellen.” Eén ding staat wel als een paal boven water. Zondag staat de Palenaar aan de start van de Vlaamse kampioenschappen in Rotselaar. “Beter doen in de Cross Cup-manche van Hannuit wordt het eerste doel.”