Tot 15 jaar na chemo- of radiotherapie kans op hoge bloeddruk, trombose of hartfalen

HASSELTTot een kwart van de patiënten die kanker hebben overleefd, krijgt in de weken, maanden of ­jaren nadien hartproblemen. “Er is betere opvolging nodig”, zegt cardioloog Patrizio Lancellotti (Universiteit Luik). “Dokters zeggen nu te snel: De kanker is weg, u bent van alles af.”