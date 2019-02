Yohan Boli verkeert in bloedvorm. Ook voor Nieuwjaar was hij - ondanks boegeroep van sommige fans - al belangrijk voor de Kanaries, erna scoorde hij liefst vier keer in drie matchen. “Voor dit STVV is hij van onschatbare waarde”, vindt coach Marc Brys, die zijn nummer 9 voor ons ontleedt aan de hand van negen kernwoorden.