De Belgische dames strijden dit weekend in Luik voor een plaats in de halve finale van de Fed Cup. Tegenstander is net als vorig jaar Frankrijk, dat Elise Mertens en co toen nipt versloeg. Op eigen bodem willen onze landgenotes revanche om voor het eerst sinds 2011 door te stoten naar de laatste vier. “Ik kijk er echt naar uit om voor eigen volk te spelen”, zegt Mertens.