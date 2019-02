Goeie vrienden Clement en Preud’homme kijken uit naar topper in uitverkochte Luminus Arena

Laat zijn partijtje schijnboksen op de persconferentie geen verkeerd beeld creëren. Philippe Clement gebruikte zijn vuisten alleen maar om het verschil te illustreren tussen een gesloten wedstrijd en een open spektakelstrijd. “Het zou mooi zijn mochten we reclame kunnen maken voor het Belgisch voetbal”, aldus Clement, die niet wil weten van een match in de match langs de zijlijn. Daarvoor heeft hij te veel respect voor leermeester en goeie vriend Michel Preud’homme, die op het hetzelfde moment in Luik een antwoord gaf op dezelfde vijf vragen. “Ik ben niet jaloers op Genk.”