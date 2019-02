“Trekt de bond zijn staart in?”

Het nieuws dat het Zwaard van Damocles boven zeven Limburgse tweedeklassers hangt, sloeg in als een bom. Degraderen ze straks echt naar derde klasse, omdat ze dit seizoen niet helemaal in orde waren met hun jeugdteams U15, U17 en/of U21? Of wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend? De bond lijkt alleszins vastberadener dan ooit om streng toe te zien op de competitievoorwaarden, maar geeft de clubs wel de kans om op 19 februari hun zaak te komen toelichten bij het Departement Futsal. Wat is hun verdediging?