Niels Destadsbader grote winnaar op de MIA’s, ‘Zoutelande’ is ‘Hit van het jaar’

Niels Destadsbader werd donderdagavond de grote winnaar van de Music Industry Awards (MIA’s) en mocht op de Heizel maar liefst vijf awards in ontvangst nemen. De populaire zanger kon zijn nominaties verzilveren in de categorieën ‘Album’, ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo man’ en ‘Vlaams populair’.

Zangeres Angèle volgde in het rijtje met drie MIA’s voor ‘Doorbraak’, ‘Artwork’ en ‘Solo vrouw’. Niels Destadsbader en Angèle hadden elk zeven nominaties op hun naam. De prijs voor ‘Hit van het jaar’ ging naar BLØF feat. Geike Arnaert met ‘Zoutelande’. Zij brachten hun grote hit live op het podium van de MIA’s.

Met Angèle en Tamino werd jong talent beloond. Tamino ging naar huis met de MIA ‘Alternative’. Hij is de eerste artiest van De nieuwe lichting van Studio Brussel die een award in ontvangst mag nemen. Lost Frequencies (Felix De Laet) verzilverde voor de vierde keer op rij de MIA voor ‘Dance’. De ‘Urban’-award, die vorig jaar voor het eerst werd uitgereikt, ging naar Tourist LeMC.

Bazart mocht voor het derde jaar op rij een MIA in ontvangst nemen, die voor ‘Groep’. Bram Vanparys (The Bony King of Nowhere) was dan weer de winnaar in de categorie ‘Auteur/componist’. Arsenal won vanavond de MIA voor ‘Live act’, terwijl David Poltrock werd beloond met een MIA in de categorie ‘Muzikant’.

En dan een straf cijfer: Stromae won al voor de vierde keer de award ‘Videoclip’. De artiest is zowat de opperkoning van de MIA’s, want hij won intussen al 17 awards, de meeste MIA’s aller tijden.

The Scabs werden op de MIA’s geëerd met een Lifetime Achievement Award. De groep met Guy Swinnen, Frankie Saenen en Willy Willy is dit jaar 40 jaar oud, reden genoeg om hen voor hun succesvolle carrière in de bloemetjes te zetten. De drie bandleden kwamen de MIA samen ophalen.

De MIA’s werden uitgereikt tijdens een liveshow op Eén, vanuit Paleis 12 in Brussel. Het publiek kon stemmen voor zijn favoriet in de categorieën ‘Album’, ‘Alternative’, ‘Dance’, ‘Doorbraak’, ‘Groep’, ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo vrouw’, ‘Solo man’, ‘Urban’, ‘Vlaams populair’ en ‘Hit van het jaar’. De muzieksector besliste wie de MIA’s in de categorieën ‘Artwork’, ‘Auteur/Componist’, ‘Live act’, ‘Muzikant’ en ‘Videoclip’ mee naar huis nam.

De winnaars opgelijst