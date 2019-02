“Als Genk zijn huidige voorsprong tot aan de play-offs vasthoudt, is de race gelopen.” En: “Als Standard vrijdag de boot ingaat, is het uitgeteld voor de titel.” Zeg dat Eric Gerets (64) het gezegd heeft. De Leeuw mag door lichamelijke ongemakken dan wel getemd zijn en niet meer klauwen, hij heeft nog altijd een ongezouten mening over het spelletje dat hem decennialang in de ban hield en houdt.