Inbreker wordt knelpuntberoep

Maaseik -

In de politiezones Maasland (Maaseik/Dilsen-Stokkem) en Voeren is er dit jaar nog nergens ingebroken. Ook de rest van Limburg kende in januari opvallend minder inbraken in huizen: een daling van 42 procent tegenover 2018. De dalende trend tekent zich al een tijd af. De verklaring moet gezocht worden in een toevallige mix van factoren: meer politieacties, een aantal opgepakte bendes en slimme camera’s met nummerplaatherkenning. Maar ook de sneeuw speelde niet in de kaarten van de inbrekers.