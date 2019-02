“Blijf uit het ziekenhuis als u de griep heeft”

Genk -

Nu de griepepidemie weer volop woedt in België, roept het Ziekenhuis Oost-Limburg zieke bezoekers op om hun bezoek uit te stellen. De afgelopen weken kampte het ziekenhuis al twee keer met een ziektehaard die van buitenaf werd binnengebracht. “Gelukkig konden we de besmettingen in beide gevallen snel indammen. Maar we willen vermijden dat opnieuw patiënten aangestoken worden”, zegt Deborah Steensels van het ZOL.