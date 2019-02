Annemie (36), het rettmeisje dat gevangen zat in haar eigen lichaam, “maar ze keek je aan en lachte”

Hamont-Achel - Bij haar geboorte was Annemie van Mierlo een perfect normale baby. Maar na achttien maanden merkten haar ouders dat ze achteruitging: haar fijne motoriek viel weg, lopen en spreken kon ze niet en ze leek vaak te dromen. Annemie was een rettmeisje, gevangen in haar eigen lichaam, lichamelijk en geestelijk ernstig beperkt. “Maar ze keek je aan en lachte.”

We moeten toegeven dat dit geen eenvoudige aflevering wordt van Het Laatste Woord. Deze rubriek vertelt de levens van recent overleden Limburgers met een opmerkelijk verhaal - levens die actief zijn geleid ...