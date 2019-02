Een lijnbus kopen? Dat kan al vanaf 450 euro

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn verkoopt volgende week dertig passagiersbussen op online veilinghuis Moyersoen. Geïnteresseerden kunnen vanaf 450 euro bieden op een volledig uitgeruste lijnbus. Enkel de gele toestellen voor ticketontwaarding zijn gedemonteerd. Bieders moeten wel de logo’s van De Lijn van de bus halen indien ze de openbare weg op willen met het voertuig.

De Lijn verkoopt de dertig passagiersbussen vanaf 11 februari in een lot, waarop tot 25 februari geboden kan worden. Het gaat om middelgrote en grote lijnbussen die na 14 jaar dienst tot een half miljoen kilometer op de teller hebben. Particulieren kunnen meebieden, maar de veiling zal vermoedelijk vooral hobbyisten en buitenlandse kopers lokken, net als mecaniciens die azen op onderdelen, klinkt het bij Moyersoen.

Enkele van de voertuigen zijn nog geschikt voor de openbare weg. Vanaf 450 euro kunnen geïnteresseerden bieden, al komen daar nog 17 procent veilingkosten bij en 21 procent btw.

Moyersoen vermeldt wel uitdrukkelijk dat bestuurders elke verwijzing naar De Lijn moet verwijderen om wettig met de bussen op de openbare weg te rijden. “Als ze met een echte lijnbus willen rijden, dan mogen ze altijd voor ons komen werken”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn daarover.

Toch lijkt het niet waarschijnlijk dat de bussen in Vlaanderen nog zullen opduiken. De voertuigen rijden op een Euro 2-motor die niet voldoet aan de moderne uitstootnormen. In Antwerpen mogen ze de lage-emissiezone niet meer inrijden en ook in Gent wordt binnenkort zo’n verbod ingesteld.

De Lijn is al enkele jaren bezig met een vergroening van het wagenpark. Daarbij worden verouderde bussen stelselmatig vervangen door voertuigen met een motor die voldoet aan de euro 6-norm of door hybride voertuigen. Van dat laatste type heeft De Lijn er de voorbije twee jaar 200 aangekocht. Daar komen er dit jaar en volgend jaar nog eens 277 bij. Die voertuigen kunnen op termijn aangepast worden om volledig elektrisch te rijden. Die aandrijfvorm veroorzaakt geen uitstoot.

De Lijn streeft ernaar om tegen 2025 in alle stadskernen elektrisch rijden.