WK afstanden schaatsen: Swings komt er niet aan te pas op vijf kilometer, het goud niet voor Sven Kramer

Bart Swings is er op het WK afstanden in het Duitse Inzell niet aan te pas gekomen op de vijf kilometer. Onze landgenoot finishte op een roemloze vijftiende plaats. Het goud was voor de Noor Sverre Lunde Pedersen en niet voor schaatslegende Sven Kramer, al acht keer wereldkampioen op deze afstand. Het zilver was voor de Nederlander Roest, Kramer moest vrede nemen met het brons.

Met een tijd van 6’23”58 wist Swings al snel dat het niets zou worden. Hij probeerde zich in de beginfase van de race nog even vast te klampen in het spoor van de Rus Rumyantsev maar hij moest zijn Russische tegenstander al snel laten rijden. Uiteindelijk zou het Swings naar een ontgoochelende vijftiende plaats leiden.

De eerste richttijd werd gezet door Ted-Jan Bloemen. De Nederlandse Canadees realiseerde met 6’13”75 een eerste scherpe tijd maar wist dat alle grote jongens nog moesten komen. En Sven Kramer is zo’n grote jongen. Kramer opende rustig, versnelde in het middenrif van de wedstrijd maar verzwakte naar het slot toe. Het bracht hem wel een voorlopige snelste tijd (6’12”53) maar Kramer besefte toen al dat het niet goed genoeg zou zijn.

Sverre Lunde Pedersen

En dat bleek toen de Noor Sverre Lunde Pedersen het ijs op kwam. De Noor startte eveneens vrij rustig maar versnelde keer op keer en bleef de snelle rondetijden opstapelen. Het leverde hem een een fenomenale eindtijd op: 6’07”167.

Slechts één Nederlander kon nog sneller doen dan de Noor. Die zware last rustte op de schouders van Patrick Roest. De nieuwe Nederlandse schaatssensatie startte voortvarend, had halfweg de wedstrijd bijna twee seconden voorsprong op Pedersen maar had zijn race duidelijk niet goed ingedeeld. Pedersen haalde het uiteindelijk met meer dan vier seconden voorsprong op zijn Nederlandse concurrenten. Het zilver was voor Roest, het brons voor Sven Kramer.