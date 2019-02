Gekende Antwerpse veelpleger test positief op drugs in Lanklaar

Een 24-jarige Antwerpenaar heeft woensdagavond enkele processen-verbaal gekregen voor een resem overtredingen. De man werd op de Boslaan in Lanklaar gecontroleerd. In zijn auto zat een stadgenoot die zijn defecte auto op het fietspad had geparkeerd. De 22-jarige Antwerpenaar met pech is geen onbekend bij de politie. Toen de agenten zijn 24-jarige kompaan wilde controleren, vertelde die dat hij geen identiteitsdocumenten bij had. Bij een fouillering op het politiekantoor vonden de agenten zijn identiteitskaart en bleek dat hij een valse naam had gegeven. De twintiger stond in de registers van de politie aangeduid als een veelpleger. De jongeman testte ook nog eens positief op drugs. De nodige PV’s worden opgesteld. (mm)