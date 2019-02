Tsjechische Martina Sablikova pakt op 3.000 meter achttiende wereldtitel op WK schaatsen

De Tsjechische schaatsster Martina Sablikova heeft in het Duitse Inzell de 3000 meter gewonnen op de wereldkampioenschappen afstanden. In 3’58”91, een baanrecord, liet ze de Nederlandse Antoinette de Jong (3’59”41) en de Russische Natalia Voronina (3’59”99) achter zich. De Nederlandse titelverdedigster Ireen Wust moest vrede nemen met een vijfde plaats (4’01”45).

Voor de 31-jarige Sablikova is het al de achttiende wereldtitel, de vijfde op de 3.000 meter. Die won ze ook al in 2007, 2012, 2015 en 2016. Op het vorige WK, in 2017, moest ze vrede nemen met zilver, achter Wust. (belga)