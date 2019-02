Tsjechische leefde drie jaar met het lijk van haar moeder in huis

In Tsjechië heeft een vrouw drie jaar lang met haar dode moeder samengeleefd. Het lijk van de bejaarde vrouw bevond zich al in gemummificeerde toestand, zei een politiewoordvoerster aan het Duitse persbureau dpa. De autoriteiten ontdekten de situatie pas, toen ook de dochter op 61-jarige leeftijd de geest gaf. Na de eerste vaststellingen werd geweldpleging in beide gevallen uitgesloten.

Tsjechische media speculeerden echter dat de dochter jarenlang het pensioen van haar jarige moeder, die op het ogenblik van haar dood 90 jaar oud was, zou kunnen opgestreken hebben. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

De lijken werden aangetroffen in een prefab-woning in het West-Boheemse Chodov. De gemeente met bijna 14.000 inwoners ligt in de Tsjechische regio Karlsbad.